Kastamonu'da evleri sular altında kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi
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Kastamonu'da evleri sular altında kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi

Kastamonu'da evleri sular altında kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla tahliye edildi.

Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla tahliye edildi.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde, kurtarma ekipleri çok sayıda vatandaşı botlarla tahliye etti.

İlçede iş makineleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da evleri sular altında kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi
Kastamonu'da evleri sular altında kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi
Kastamonu'da evleri sular altında kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi
Kastamonu'da evleri sular altında kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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