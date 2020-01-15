Kastamonu'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

15.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:06
Kastamonu'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

'nun ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığınca yeni oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadedeoğlu köyünde kışın kullanılmayan 3 evden hırsızlık yapılması ve bir köpeğin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde, çalındığı belirlenen dikiş makinesi, su motoru, bakır kazan gibi eşyalar ile ruhsatsız av tüfeği ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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