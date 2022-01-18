Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli yakalandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, kadın figürlü tarihi obje, baston şeklinde tarihi obje, 2 tarihi eser niteliğinde metal kap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 2 dedektör ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri