Kastamonu'da evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kastamonu'da evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı

Kastamonu'da evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da bir evin bahçesinde bulunan yaralı doğan, tedavi altına alındı.

Kastamonu'da bir evin bahçesinde bulunan yaralı doğan, tedavi altına alındı.

Evinin bahçesinde uçamayan bir kuş bulunduğunu gören kişi, durumu Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine bildirdi.

HAYDİ ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile eve giderek hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Yaralı olduğu belirlenen doğan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

200 MİLYONLUK VURGUN YAPAN 'GAYİPLER ÇETESİ' ÇÖKERTİLDİ
200 MİLYONLUK VURGUN YAPAN 'GAYİPLER ÇETESİ' ÇÖKERTİLDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Hülya Avşar Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:05:13. #1.16#

title