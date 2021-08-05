Kastamonu'da eve giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekibi çıkardı
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Kastamonu'da eve giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kastamonu'da eve giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Anadolu Ajansı / Erkut Kargın - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir vatandaşın evine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir vatandaşın evine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı.

İlçeye bağlı Çal köyü Kapıllı Mahallesi'nde Erdoğan Destirece'ye ait eve yılan girdi.

Paniğe kapılan ve yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Araç Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Eve gelen itfaiye ekibi, 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkut Kargın

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