Kastamonu'da Evden Hırsızlık İddiası
Kastamonu'nun Abana ilçesinde 5 evden bazı eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde 5 evden bazı eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
Göynükler köyündeki evlerden bazılarının kapısının kırıldığını gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.
Köye gelen ekipler, yaptıkları incelemede, birbirine yakın evlerden mutfak tüpü, odun motoru gibi eşyaların çalındığını belirledi.
Olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA