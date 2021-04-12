Kastamonu'da ev ziyaretinde bulunan 10 kişiye 12 bin lira para cezası
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Kastamonu'da ev ziyaretinde bulunan 10 kişiye 12 bin lira para cezası

Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Kastamonu'da ev ziyaretinde bulunan 10 kişiye 12 bin lira para cezası

Abana ilçesinde yasak olmasına rağmen aynı evde bir araya gelen 10 kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

Abana ilçesinde yasak olmasına rağmen aynı evde bir araya gelen 10 kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçe merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerini sürdüren Abana Emniyet Amirliği ekipleri, bir ikamette çok sayıda kişinin toplandığının belirlenmesi üzerine söz konusu adreste inceleme yaptı.

Ekipler, Hıfzısıhha Kurulunca yasaklanmasına rağmen aynı adreste bir araya geldiklerini tespit ettikleri kişilerden, evin dışına çıkmalarını istedi.

Şahıslar hakkında işlem yapan ekipler, "1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu" kapsamında 10 kişiye bin 200'er liradan toplam 12 bin lira para cezası uyguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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