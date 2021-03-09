Kastamonu'da ev yangını
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Kastamonu'da ev yangını

09.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:16
Kastamonu'da ev yangını

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

Musalla Mahallesi'nde Satı Davarcı'ya ait evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, olay yerine gelerek itfaiyecilerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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