Kastamonu'da Ev Yangını

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dursun köyünde, Mehmet Aydın'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, Aydın'ın komşusu Ali Aydın'a ait ahşap eve de sıçradı.

Yangın sırasında köylüler de yangına ellerindeki bakraçlarla su taşıyarak, müdahale etmeye çalıştı.

Bozkurt Belediyesi, Abana Belediyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında köye gelen Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak'ta yetkililerden bilgi alarak, köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın sündürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.