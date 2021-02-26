Son dakika... Kastamonu jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser ele geçirdi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Taşköprü ilçesinde Z.K. isimli şahsın evinde eski eser ile ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine yapılan operasyonda jandarma ekipleri, Z.K.'nin evinde ve işlerinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait 210 adet sikke, 35 adet metal obje, 1 adet kılıç, 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet fişek, 2 adet mistanlık, 1 adet minyatür terazi, 1 adet semaver, 4 adet kadeh bardağı, 4 adet fincan, 3 adet minyatür bakraç, 1 adet minyatür demlik, 1 adet sürahi, 3 adet kül tabağı, 2 adet bilezik, 1 adet kupa bardağı ve define aramada kullanılan çeşitli malzemeler ile 12.620 adet makorona sarılmış sigara ve bin 400 gram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan Z.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı