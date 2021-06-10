Kastamonu'da ev kadınları hane ekonomisine katkı sağlayacak
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Kastamonu'da ev kadınları hane ekonomisine katkı sağlayacak

Kastamonu'da ev kadınları hane ekonomisine katkı sağlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kastamonu Belediyesi, ev kadınlarının kendi imkanlarıyla ürettikleri yöresel ürünlerin belediye güvencesi ile online olarak satışa sunulacağı ve aile ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacağı projeyi hayata geçirecek.

Kastamonu Belediyesi, ev kadınlarının kendi imkanlarıyla ürettikleri yöresel ürünlerin belediye güvencesi ile online olarak satışa sunulacağı ve aile ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacağı projeyi hayata geçirecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi tarafından projelendirilen, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan, ev kadınlarının hane ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağı, kadınların evlerinde ürettiği çeyiz ürünleri, el oyması, taş baskı, tığ oyası, el nakışları, dekoratif ev aksesuarları, takı, süs eşyası ve çanta gibi birçok el emeği ürünü ve bölgede yetişen yöresel ürünlerin satışı ile ilgili iktisadi çalışmaları yerinde inceledi.

Ulusal satış yapan, ticari sitelerde belediye güvencesi ile yer alacak yöresel ürünleri kazanca dönüştürmek isteyen ev kadınlarının Kastamonu Belediyesi'ne kayıt yaptırarak, ürettikleri ürünlerden ekonomik gelir elde edebileceklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Göreve geldiğimiz süreçten itibaren birçok kez ifade ettiğim gibi Kastamonu kadının üstün gayretini, yeteneğini ortaya çıkartarak hane ekonomisine katkı sağlaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu projemizin de geri dönüşünün olumlu olacağına inanıyor şimdiden tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kastamonu Belediyesi tarafından sağlanan proje sayesinde, üreten kadınlara her zaman destek vereceklerini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kastamonulu hanımefendiler, evlerinde hazırladıkları, tamamı el emeği göz nuru olan ürünlerin fiyatlarını hem kendileri hem de yetkili birimlerimiz eşliğinde belirleyip belediyemize teslim edecekler. Biz de güvenilir online ticaret sitelerinde satışlarını gerçekleştirmelerine imkan sağlayacağız. Söz konusu ürünlerin hizmete sunulması, ailelere ekonomik anlamda katkı sağlayacak olması bizi de oldukça mutlu edecektir" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da ev kadınları hane ekonomisine katkı sağlayacak
Kastamonu'da ev kadınları hane ekonomisine katkı sağlayacak
Kastamonu'da ev kadınları hane ekonomisine katkı sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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