Kastamonu'da esnaf soğuktan korunmak için pazara soba kurdu

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde soğuk havadan etkilenen pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu.

Sabahın erken saatlerinde tezgah açan pazarcılar tezgahlarının yanına kurdukları seyyar sobalarda ve tenekelerin içinde ateş yakarak ısındı.

Pazarcı esnafı İrfan Çakal, AA muhabirine, sabah erken saatte tezgah açtığını söyledi.

Sabahın ayazından olumsuz etkilendiklerini belirten Çakal, "Kar yağışının ardından havalar çok soğudu. Biz de tezgahımızın yanına soba kurarak ısınmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar teneke içinde ateş yarak, bazıları soba yakarak ısınıyor. Ben de soba kurdum. Gelirken evden yakacak odun getirdim. Ne kadar soğuk olsa da ekmek parası için pazarda tezgahımızı açmaya mecburuz." dedi.

Çakal, sobanın üzerinde çay demlediklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım