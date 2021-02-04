Kastamonu'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başladı
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Kastamonu'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başladı

04.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:42
Kastamonu'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başladı

Kastamonu'da yaşayan eski hükümlü, İŞKUR desteğiyle aldığı koyunlarla küçükbaş hayvancılık yapıyor.

Kastamonu'da yaşayan eski hükümlü, İŞKUR desteğiyle aldığı koyunlarla küçükbaş hayvancılık yapıyor.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cezaevinden tahliye edildikten sonra yaşamını inşaatlarda çalışarak sürdüren Zeki Bilgin, bir akrabasının İŞKUR'un desteklerinden bahsetmesi üzerine Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvuruda bulundu.

Aldığı danışmanlık hizmetinin ardından hayvancılık yapmaya karar veren Bilgin, İŞKUR'un hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı.

Kendisine verilen 41 bin 900 liralık destekle 20 küçükbaş gebe merinos ırkı koyun alarak işletmesini kuran Bilgin'in koyunlarının doğum yapmasının ardından 19 kuzusu oldu.

Açıklamada görüşlerine yen verilen Bilgin, cezaevine girmeden önce köyde yaklaşık 15 yıl küçükbaş hayvancılık yaptığını belirtti.

Küçükbaş hayvancılık konusunda deneyim sahibi olduğunu anlatan Bilgin, "Zamanımın büyük bölümünü koyunlar ile dağlarda geçiriyorum. Koyunlarımızı 100'e çıkarmak istiyorum. Belirli bir sayıdan sonra yanımda insanlara iş sağlamayı istiyorum." ifadesini kullandı.

Devletin sağladığı imkanlarla hayatının değiştiğini vurgulayan Bilgin, "Eğer bir amacınız varsa, amacınıza ulaşma yolunda amansız olun. Benim gibi eski hükümlü ya da engeli olan vatandaşlarımız, devletimizin sağladığı imkanlardan faydalanmak için İŞKUR'a müracaat etmeli." açıklamasında bulundu.

Bilgin, kendisine fırsatı sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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