Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde ikamet eden Cemil D. ile eşi S.D. arasında tartışma çıktı.
Cemil D. eşine silahla ateş ettikten sonra kendisini vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil D. hayatını kaybetti.
S.D'nin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.