Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi
Haberler » Güncel » Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi - Haber

Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi.

12.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:34
Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi

'nun ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Erkek Caddesi'nde ikamet eden Cemil D. ile eşi S.D. arasında tartışma çıktı.

Cemil D. eşine silahla ateş ettikten sonra kendisini vurdu.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil D. hayatını kaybetti.

S.D'nin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler