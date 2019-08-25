Kastamonu'da eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Kastamonu'da eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddet uyguladığı öne sürülen karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. İfadesinde eşini kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

25.08.2019 00:45
Kastamonu'da eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddet uyguladığı öne sürülen karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Toklukaya köyü Yele Mahallesi'nde F.S. ile kocası Y.S. arasında tartışma çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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