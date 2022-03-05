Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu - Haberler

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Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları sebebiyle Kuzluk köyünde yol çöktü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları sebebiyle Kuzluk köyünde yol çöktü.

Kastamonu'da önceki gün etkili yağış sonrasında eriyen karlar, heyelana sebep oluyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk köyü yolunda eriyen kar sebebiyle yol çöktü. Birçok köyün bağlantısını oluşturan yolun çökmesi sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Vatandaşlar, yolun daha da kötüleşmeden çözüm bulunmasını ve en yakın sürede onarılmasını talep ettiler. - KASTAMONU

Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Haberler

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