Ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'da çalışmalar sürüyor
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Ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'da çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son yılların en büyük sel felaketinin ardından ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Son yılların en büyük sel felaketinin ardından ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Yaşanan felaket sonrasında Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplamda 81 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde ise yaraların sarılması, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Felaketle birlikte ağır hasar gören ve tahliye edilen binaların ise yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapıyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 6 bin 11 personel, 771 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon tırı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 8 cenaze aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı bulunuyor.

Kastamonu'da toplamda bin 480 vatandaşın tahliye edildiği öğrenilirken, olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye 510 çadır, 2 bin 140 battaniye, bin 880 yatak, 2 bin 140 nevresim seti, 51 mutfak setinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'da çalışmalar sürüyor
Ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'da çalışmalar sürüyor
Ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'da çalışmalar sürüyor
Ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'da çalışmalar sürüyor
Ölü sayısının 70'e yükseldiği Kastamonu'da çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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