Kastamonu'da emniyet ekipleri drone ile trafik kontrolü yaptı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde havadan ve karadan trafik kontrolü yapıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde havadan ve karadan trafik kontrolü yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalinin önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Bayram tatili dönüş yolunda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla çalışma yürüten ekipler, bilgilendirme ve drone destekli kontrollerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor