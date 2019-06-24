Kastamonu'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Kastamonu Taşköprü OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kastamonu Tas¸köprü OSB'ye ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik s¸ebekesi ve elektrik yeraltı şebekesi yapım is¸i, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere is¸in tümünde indirime gidilerek, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Keşif bedeli 3 milyon 791 bin 465 lira, geçici teminat bedeli ise 113 bin 743 lira 95 kuruş olarak belirlenen ihale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda, 9 Temmuz Salı günü saat 10.00'da yapılacak.

Kaynak: AA