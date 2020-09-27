Kastamonu'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
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Kastamonu'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

27.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:11
Kastamonu'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Boyalı köyünde elektrikçilik yapan Mehmet Emin Acaroğlu, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Acaroğlu'nun cesedi incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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