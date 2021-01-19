Kastamonu'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü
19.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:48
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.
Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrika inşaatında çalışan işçiler Ali Acar (42) ve Hasan Karakul (42), inşaat iskelesinin elektrik tellerine dokunması sonucu akıma kapılarak yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar