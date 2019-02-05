Kastamonu'da Ekonomi Zirvesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Belediyesi ile Tosya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tosya Ekonomi Zirvesi toplantısı gerçekleştirildi.

Teşviklerden yararlanmak, üretimi artırmak, sanayi ve iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Tosya Belediyesi, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası ile Tosya Meslek Yüksekokulu işbirliğinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Ekonomi Zirvesi toplantısı düzenlendi.

Tosya'da bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, teşvikler hakkında bilgilendirme, sanayicilerin dertlerini ve sıkıntılarını dinleme ve sorunların çözümü noktasında Tosya Ekonomi Zirvesi toplantısını düzenlediklerini söyledi.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ise, Kastamonu Üniversitesi'nin 10 ihtisas üniversitesi arasına girdiğine dikkat çekerek, "Bu toplantıda üniversite-sanayi işbirliğinde yapılabileceklerimiz ve üniversitenin sanayiciye nasıl katkı sağlayabileceği anlatılacak. Devlet destekleri konusunda konunun uzmanları tarafından bilgilendirmede bulunulacak" dedi.

Tosya ekonomisini, üretimini, sanayisini ve ticaretini konuşmak için bir araya geldiklerine işaret eden Başkan Şahin, "Kafanıza takılan soruları, öğrenmek istediklerinizi birebir birinci ağızdan, yetkililerden dinleyin istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü de, hükümetin Ar-Ge yatırımlarının artırılmasına önem verdiğini belirterek, "Bu konuda büyük desteklemeler bulunuyor. Artık birçok sanayi ürünü ihraç ediyoruz ama hala sanayi konusunda yapmamız gereken çok şey var. Bu görev hepimize düşüyor" şeklinde konuştu.

Köyü, "Şimdi en çok üzerinde durduğumuz şey hükümetinde üzerinde durduğu şey ARGE yatırımlarını artırmak. Buna son derece büyük destekler veriliyor. Örneğin Almanya'dan MR cihazı alıyorsunuz. Milyonlarca lira ödüyorsunuz aynı değerde ihracat yapmak için kamyonlar dolusu mal satmanız gerekiyor. Türkiye önceden tarım ürünleri ihraç ediyordu. Rekabet edemez durumdaydı. Artık geldiğimiz noktada sanayi ürünleri ve teknolojik ürünlerde ihraç etmeye başladık. Hep birlikte çalışarak inşallah daha iyi noktalara geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İşletmelerin destek alabilmeleri için KOSGEB veri tabanında kayıtlı olmalarının altını çizen KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol ise, şöyle konuştu: "Kastamonu'da KOSGEB veri tabanında 6 bin 600 işletmemiz var. Veri kaydını oluşturmuş işletmeler. Bu kayıtlar önceden müdürlüğe evrak getirilerek yapılan işlemlerdi. Ama artık bulunduğunuz mekanlarda kendi bilgisayarınızla kendi devlet şifrenizle yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz bütün KOBİ'lerimizin veri tabanımıza kayıt olmasını istiyoruz. Desteklerle ilgili öncelikli şart veri tabanımıza kayıt olmasıdır"

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Toplantıya TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri, Kastamonu KOSGEB Müdürü Nevzat Erol, Kastamonu İŞKUR, KUZKA, TKDK Müdürleri, STK temsilcileri, meslek odaları temsilcileri ile sanayici ve işadamları katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA