Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köylerdeki hastalara ulaşmak için seferber oldu
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Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köylerdeki hastalara ulaşmak için seferber oldu

19.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:09
Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köylerdeki hastalara ulaşmak için seferber oldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kar yağışı yüzünden ulaşımın durduğu köylerdeki hastalar, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kar yağışı yüzünden ulaşımın durduğu köylerdeki hastalar, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Göynükler köyünde yaşayan Fahri Acar, evinde düşerek başından darbe aldı. Yakınlarının 112 Acil Servis'ten yardım istemesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Abana Orman İşletme Şefliğinin de araç desteği verdiği çalışmalarla karla kaplı yollar aşılarak köye ulaşıldı. Evinden ana yola kadar ekiplerin sedye ile taşıdığı Acar, daha sonra ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akçam köyüne bağlı Müsellim Mahallesi'nde de Ömer Civelekoğlu'nun rahatsızlanması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ambulans, kardan ilerleyemeyince devreye Orman İşletme Şefliğinin arazi aracı girdi. Belediye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla hastanın evine ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Civelekoğlu'nu ambulansa taşıdı.

Civelekoğlu, kaldırıldığı Abana Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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