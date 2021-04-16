Kastamonu'da ekipler, ilkbaharda karla mücadele çalışması yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da ekipler, ilkbaharda karla mücadele çalışması yaptı

Kastamonu'da ekipler, ilkbaharda karla mücadele çalışması yaptı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir köyde kar nedeniyle kapanan mahallenin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir köyde kar nedeniyle kapanan mahallenin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinin özelikle kuzey bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buluyor.

Ekipler, kapanan Sünlük köyünün 3 mahallesinin yolunun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi Makine İşletme Şefi Cebrail Keleş, AA muhabirine, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Nisanın başında yağan kar, yüksek kesimlerde bazı köylerin yollarının kapanmasına neden olsa da son çalışmalarla kapalı köy ya da mahalle yolumuz kalmadı. Özel İdare ekipleri, özverili şekilde çalışarak insanların mağdur olmaması için kış boyunca elinden geleni yaptı." dedi.

Sünlük Köyü Muhtarı Nihat Kara da bölgede bu yıl yoğun kar yağışı görüldüğünü söyledi.

Köylerinin Aşağı Sıvar, Göpçü ve Mağaza mahallelerinin yollarının uzun zamandır kapalı olduğunu anlatan Kara, "Bu mahallelerde genelde kışın insan kalmıyor. Baharın gelmesiyle şehirlerden yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Biz de onlar için mahalle yollarını açtırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ekiplerin bölgede hummalı çalışma yürüttüğünü dile getiren Kara, "Önce ben aracımla açmaya çalıştım. Yapamayınca Özel İdareden yardım istedim. Özel İdare ekipleri gelip bölgede çalışma yaptı. Mahallelerin yolu açıldı. Vatandaşlarımız artık gönül rahatlığıyla mahallesine gelebilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Cansu Dere Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Bülent Uygun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da ekipler, ilkbaharda karla mücadele çalışması yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:52:22. #1.14#

title