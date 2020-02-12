Kastamonu'da eğitime kar engeli
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Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

12.02.2020 07:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 07:44
Kastamonu'da eğitime kar engeli

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

İl 'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA
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