Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

İl merkezinde bir adrese yapılan operasyonda 7,01 gram eroin ile 23,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir başka adrese yapılan operasyonda ise 2 kenevir bitkisi, 15 reçeteye tabi hap ve 11,35 gram sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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