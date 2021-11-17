Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

N.Ö. ve M.Ö'ye ait 4 adreste yapılan aramada, 21 bin 106 makarona (filtreli sigara kağıdı) basılmış sigara, 40 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli makarona tütün basma makinesi, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu başlatıldı! Terör örgütüne art arda ağır darbe

Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu başlatıldı! Terör örgütüne art arda ağır darbe

 İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title