Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı - Haberler

Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

13.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:27
Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı

'da ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Kastamonu'da bulunan uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmaları sırasında il merkezinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler