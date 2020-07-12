Kastamonu'da düğünde silahla vurulan 3 kişi yaralandı Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir düğünde 3 kişi tabancayla vurularak, yaralandı.

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir düğünde 3 kişi tabancayla vurularak, yaralandı.

İlçeye bağlı Çat köyünde bir düğün merasiminde nereden geldiği belli olmayan kurşunlar nedeniyle E.E (31), Ş. E. (34) ve C.E. (44) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA