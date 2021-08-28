Kastamonu'da down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Kastamonu'da, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Çatal, yaptığı sürpriz ziyarette doğum günü pastasını 22 yaşına giren Sedanur Demir ile birlikte kesti.

Sedanur'un annesi Saliha Demir, AA muhabirine, Belediye Başkanı Çatal'ın her zaman olduğu gibi özel günlerde de kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Sedanur'un Başkan Çatal'ı çok sevdğini dile getiren Demir, "Doğum gününde başkanımızı yanında görmek kızımı ayrıca sevindirdi. Kızım mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

Çatal da Sedanur'a sürpriz yaparak doğum gününü birlikte kutladıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek için her zaman mücadelemiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz