Kastamonu'da down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Kastamonu'da down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Çatal, yaptığı sürpriz ziyarette doğum günü pastasını 22 yaşına giren Sedanur Demir ile birlikte kesti.

Sedanur'un annesi Saliha Demir, AA muhabirine, Belediye Başkanı Çatal'ın her zaman olduğu gibi özel günlerde de kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Sedanur'un Başkan Çatal'ı çok sevdğini dile getiren Demir, "Doğum gününde başkanımızı yanında görmek kızımı ayrıca sevindirdi. Kızım mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

Çatal da Sedanur'a sürpriz yaparak doğum gününü birlikte kutladıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek için her zaman mücadelemiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Cristiano Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kastamonu'da down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:41:05. #1.16#

title