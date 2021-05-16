Kastamonu'da donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını jandarma personeli sırtında taşıdı
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Kastamonu'da donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını jandarma personeli sırtında taşıdı

Kastamonu'da donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını jandarma personeli sırtında taşıdı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, kaybolan ve donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını jandarma sırtında taşıdı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, kaybolan ve donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını jandarma sırtında taşıdı.

İlçeye bağlı Kapancı köyü Köse mahallesinde yaşayan alzaymır hastası Ferdane Doruk (83) 11 Mayıs günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarma tarafından karadan ve drone ile havadan arama çalışması başlatıldı. Doruk, yaklaşık 5 saat sonra evinin 3 kilometre uzağındaki ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu.

Üzerindeki parkayı üşüyen yaşlı kadına giydiren jandarma personeli, yürüyemeyecek halde bulduğu Doruk'u sırtına alarak bulunduğu yerden çıkardı.

O anlar kameraya alınırken, görüntülerde yaşlı kadının sık sık "yoruldun artık oğlum, bırak beni" dediği görüldü.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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