KASTAMONU - Donmak üzereyken bulunan baykuş tedavi altına alındı

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde donmak üzereyken bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.

Sahildeki bir parkta yürüyüş yapan Yavuz Yüksel, hareketsiz halde yerde duran baykuşu fark edince belediyeye bilgi verdi. Parka gönderilen belediye ekibi, baykuşu kafese alıp sıcak bir ortama götürdü.

Kısa sürede kendini toparlayan baykuşu besleyen belediye personeli, kanadındaki yarayı fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

İlçeye gelen ekip, yaralı baykuşu tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine teslim etti.

Belediye personeli Yaşar Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı baykuş olduğu bilgisinin kendilerine iletilmesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek,"Baykuş donmak üzereydi, soğuktan hareket edemiyordu, kanadının altında da yarası vardı. Sıcak ortamda kafese koyduk, salam ve etle karnını doyurduk. Biraz toparladı ama yarası var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel