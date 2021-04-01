Kastamonu'da dolmuşlarda kartlı sisteme geçiliyor
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Kastamonu'da dolmuşlarda kartlı sisteme geçiliyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da dolmuşlarda kartlı sisteme geçiliyor

Kastamonu'da dolmuşlarda kartlı sisteme geçiliyor.

Kastamonu'da dolmuşlarda kartlı sisteme geçiliyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kartlı sistemli dolmuşu tanıttı.

Vidinlioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sistemin tam anlamıyla yerleşmesinin iki ayı bulacağını söyledi.

Bugün itibarıyla dolmuşların kartlı sisteme uygun hale getirilmeye başlayacağını anlatan Vidinlioğlu, "Teması da kaldırmış oluyoruz. Herkesin çok daha rahat edeceği bir sisteme şehir olarak geçmiş olduk. Belediyemizin ilgili birimlerindeki arkadaşlarımızın hem de halk otobüsçülerinin bu konuda ciddi gayretleri oldu. En sonunda da bir ortak noktada da buluşarak bunu gerçekleştirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum, şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Karta, Kastamonu ile ilgili bir isim vereceklerini vurgulayan Vidinlioğlu, "Kartın farklı özellikleri de olacak. Başka yerlerde de bu kart kullanılabilecek. Entegrasyonla ilgili tüm soru işaretleri ortadan kalkacak. Bununla ilgili ayrı bir basın açıklamamız da olacak. Son sistem olduğunu söyleyebilirim. Yüz tanıma, HES kodu tanıma entegrasyonu da olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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