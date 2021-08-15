KASTAMONU - Diyalize girmesi gereken 5 kişi helikopterle köylerinden alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan sel sonrası diyalize girmesi gereken 5 kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan sel sonrası diyalize girmesi gereken 5 kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Çatalzeytin ilçesine bağlı, yolları kapalı olan Kavaklı köyünde acil diyalize girmesi gereken 5 kişinin olduğu bilgisi alındı.
UMKE ekipleri helikopterle köye gidip 5 hastayı alarak Sinop Havalimanına götürdü.
Hastalar oradan da sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel