Kastamonu'da diyalize giderken kucakta taşınan hastanın yardımına kaymakamlık koştu

03.09.2019 17:50

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tedaviye giderken kucakta taşınan ve bu nedenle zorluk çeken diyaliz hastasının evine kaymakamlık tarafından asansör yaptırıldı. İlk kez asansörü kullanan yürüme engelli hasta, sevincini kaymakamla paylaştı.



Tosya ilçesi Harsat Mahallesi'nde ikamet eden ve haftanın üç günü diyalize gitmek zorunda olan Recep Emirmustafaoğu (76), yürüyemediği için tedaviye giderken evinin merdivenlerini yakınlarının kucağında iniyordu. Konu hakkında Mahalle Muhtarı Ali Öztürk'ün bilgi verdiği Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise Recep Emirmustafaoğlu'nu evinde ziyaret ederek eve engelli asansörü yapılması sözünü verdi. Ziyaretin ardından Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma ile toplam 16 bin TL'ye mal olan engelli asansörünün yapımı tamamlanarak Emirmustafaoğlu'nun kullanımına sunuldu. Asansörün yapımından mutluluk duyan Emirmustafaoğlu, diyaliz tedavisine giderken ilk defa kullanmanın heyecanını yaşadı. Mahalle muhtarı ve diyaliz hastası Emirmustafaoğlu, asansör yapımındaki emeği için Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.



Diyaliz hastası Emirmustafaoğlu, çalışmaları tamamlanan asansöre Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından bindirildi. Kaymakam Pişkin, engelli arabasına binmesine yardımcı olduğu Emirmustafaoğlu'nu asansöre taşıdı. İlk defa asansörü kullanan hasta rahat bir şekilde hasta nakil arabasına bindi. Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür eden Emirmustafaoğlu, "Kaymakamımızdan Allah razı olsun. 3 sene önce kalp ameliyatı oldum. Şimdi diyaliz tedavisi görüyorum. Merdiveni inip çıkamıyorum. Kaymakamımızı haberdar ettik. Sağ olsun asansör yapıverdi. Çok teşekkür ediyorum" dedi.



Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunun altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "Kendisini Kurban Bayramı vesilesiyle ziyaret ettim Rahatsız olduğunu diyaliz tedavisi olduğunu bildirmişti. Daha önce geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle diyaliz tedavisine giderken zorluk çektiğini ve merdivenden inip çıkamadığını kendisine yardımcı olacak birisi olmadığı zaman güçlük çektiğin söylemişti. Bizde kendimize vazife edindik ve kısa zamanda bir asansör kuralım diye harekete geçtik. Bugün itibariyle bu asansör tamamlanmış oldu. Recep amca artık kimsen yardımına ihtiyaç duymaksızın asansöre binerek ambulansa gidebiliyor. Bu anlamda vatandaşımızın sorununa çözüm bulmak bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA