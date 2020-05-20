Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dağçatağı köyünde dün akşam eve gelmeyen Rıza Çiftçi'yi (72) merak eden ailesi, komşularıyla çevrede araştırma yaptı.

Araştırma sonucu Çiftçi'nin ormanlık alanda şarampole devrilen traktörün altında kaldığı belirlendi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Çiftçi'nin cesedi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA