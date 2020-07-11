Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
11.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:48
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Azdavay ilçesine bağlı Bakırcı köyündeki ormanlık alanda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktör devrildi.
Kazada, traktörde bulunan Burak Gencay Bakırcı (18) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırılan Gencay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA