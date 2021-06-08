Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi öldü
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Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi öldü

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi öldü
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

İlçenin Oymaağaçseki köyünde Şükrü Çetin idaresindeki 37 LH 701 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Nefise Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.

Çetin çiftinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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