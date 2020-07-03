Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
03.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:12
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şimşir'in kullandığı 37 LA 692 plakalı traktör, ilçeye bağlı Obrucak köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Şimşir'in cesedi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA