Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
03.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:21

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çatal'ın (62) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Gökören köyü ormanlık alanda devrildi.

Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Çatal, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Meral Akşener Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Beren Saat Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 01:24:12. #1.15#
title