Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
03.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:21
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Çatal'ın (62) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Gökören köyü ormanlık alanda devrildi.
Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Çatal, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA