Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
23.05.2020 01:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:45
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Önder Ata'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Asarcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki şarampole yuvarlandı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Ata'nın cesedi, Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA