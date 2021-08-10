Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunun Kuzuçimeni mevkisinde, Ayhan Perçin idaresindeki yabancı plakalı tır devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uluslararası D-100 kara yolu İstanbul-Samsun istikameti bir süre tamamen ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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