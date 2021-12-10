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Kastamonu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Aktürk'ün kullandığı 07 DOC 06 plakalı alabalık taşıyan tanker, Ağcıkişi Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.

Yaralanan Aktürk, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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