Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emrah Türkoğlu idaresindeki otomobil, Karaman köyü yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Türkoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu