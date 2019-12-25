Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:22
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sergen Göç (27) yönetimindeki 04 AV 384 plakalı otomobil, Sapaca köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Recep Ali Okur (57) ve Hanife Okur (55) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA