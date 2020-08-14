Kastamonu'da devrilen odun yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Kastamonu'da odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
14.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:02
Kastamonu'da odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bayram Ö. (58) yönetimindeki 78 YA 897 plakalı odun yüklü kamyon, Kastamonu-İnebolu kara yolu Duruçay köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon, vinç yardımıyla kaldırıldı, odunlar başka araca yüklendi.
Kaynak: AA