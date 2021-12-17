Kastamonu'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Liyattın Bozyiğit idaresindeki 37 AH 711 plakalı minibüs, Alisaray köyü yakınlarında devrildi. Sürücü ile yanında bulunan kardeşi Cengiz Bozyiğit, araçta sıkıştı.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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