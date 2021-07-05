Kastamonu'da dereye düşüp sakatlanan kediyi ekipler kurtardı
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Kastamonu'da dereye düşüp sakatlanan kediyi ekipler kurtardı

Kastamonu'da dereye düşüp sakatlanan kediyi ekipler kurtardı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da araçlardan kaçarken Karaçomak deresine düşen kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kastamonu'da araçlardan kaçarken Karaçomak deresine düşen kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kent merkezi Yalçın Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan kedi, araçlardan kaçmak isterken yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki Karaçomak Deresi'ne düştü.

Derenin su olmayan bölümüne düşen kedinin yürüyemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Geçici Hayvan Bakımevi çalışanları kediyi düştüğü yerden çıkardı.

Ayağı sakatlandığı için yürüyemediği düşünülen kedi, tedavi edilmek üzere bakımevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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