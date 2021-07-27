Kastamonu'da dereye düşen kadın hayatını kaybetti
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Kastamonu'da dereye düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da dereye düşen kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.

Akçakese köyü Çat Deresi Mahallesi'nde bahçeye gitmek için evinden ayrılan Sultan Çamyaran, dereden karşıya geçmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Vatandaşlar, derede sürüklenen Çamyaran'ı sudan çıkaramayınca İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Jandarma ekiplerince dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Çamyaran'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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