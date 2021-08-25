Kastamonu'da denize girmek yasak mı?

Geçtiğimiz haftalarda Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede salgın hastalıkların artması üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Kastamonu'da denize girmek yasak mı? Bozkurt'ta denize girmek yasak mı? Çatalzeytin'de denize girmek yasak mı? İnebolu'da denize girmek yasak mı? sorularının yanıtları merak edildi.

Kastamonu'da denize girmek yasak mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği, felaketi sonra yaptığı açıklamada sellerin neden olduğu sağlık sorunları ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgileri paylaşmıştı. Bozkurt'ta denize girmek yasak mı? Çatalzeytin'de denize girmek yasak mı? İnebolu'da denize girmek yasak mı? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KASTAMONU'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sel afetinin vurduğu Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde altyapı ve üstyapının hasar görmesi sonucu vatandaşların karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetleri arttı. Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgın hastalıklarının önüne geçilebilmesi için denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Açıklamaya göre Kastamonu'nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde salgın hastalıklarının artması üzerine denize girmek yasaklandı.

Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, "11 Ağustos'ta ilçede yaşanan sel ve heyelan felaketinden dolayı meydana gelebilecek salgın hastalıklarının önüne geçebilmek için ilçemiz sınırları içerisinde 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vatandaşların denize girmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.